King of the Motos, Manuel Lettenbichler: "Foi um grande arranque de temporada"





O piloto da Red Bull KTM Factory Racing foi terceiro na primeira ronda do AMA Extreme Off-Road West Series 2020 em Johnson Valley, Califórnia. Lettenbichler começou a sua temporada no deserto californiano, naquela que foi a sua primeira participação na prova.

Nesta competição, onde os pilotos devem confiar no GPS para se orientarem, o Campeão Mundial de Enduro da WESS lutou pela vitória durante as três voltas da corrida. Depois de uma boa qualificação, o alemão conquistou o holeshot, chegando ao topo da primeira subida em rocha do evento, à frente de pilotos mais experientes como Cody Webb, Trystan Hart e Colton Haaker. Com o quarteto líder a completar grande parte da primeira volta em conjunto, Lettenbichler assumiu a liderança na segunda volta, juntamente com Webb.

Lettenbichler completou com sucesso a segunda volta, antes de uma paragem nas boxes, para depois enfrentar a terceira, e mais difícil, volta da corrida. No entanto, uma escolha de linha errada provou ser fatal para o piloto da KTM, que recebeu uma penalização de uma hora.

“O King of the Motos foi uma grande experiência. Correr no deserto é espetacular. Sim, estou um pouco decepcionado por não ter conseguido vencer, mas o pequeno erro que cometi perto do final da corrida custou-me a possibilidade de um resultado melhor. Acho que estava a apenas 20 metros da meta, mas vou aprender com isto para o próximo ano. Correr no deserto pela primeira vez foi uma experiência completamente nova, mas foi muito divertido”, disse o piloto.

Lettenbichler conseguiu terminar no pódio, marcando de forma positiva a sua participação no AMA Extreme Off-Road West Series 2020. Mani, como é conhecido, referiu ainda que esta prova foi completamente diferente daquilo a que está acostumado e que, apesar de ter sido difícil adaptar-se em algumas situações, acabou por correr tudo bem.

“Correr com GPS também é bastante novo para mim. Eu diria que me acostumei a tudo e senti que estava correndo bem. Correu tudo muito bem, exceto o meu único erro perto do final da corrida. A qualificação correu bem, a minha mota foi fantástica, andei bem, as minhas paragens nas boxes foram boas e estava a correr na frente. Não há muito em que eu possa estar infeliz. Começar este campeonato com um resultado de pódio é um grande arranque de temporada”, afirmou o piloto da KTM.

O alemão voltará a entrar em competição nos dias 28 e 29 de março, para o RevLimiter Extreme Enduro em Decatur, Texas.

Foto: KTM