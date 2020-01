'Kikas' e Vasco Ribeiro nos 'quartos' do Pro Taghazout Bay de surf em Marrocos Os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro avançaram hoje para os quartos de final do Pro Taghazout Bay, em Marrocos, prova de 5.000 pontos do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf. desporto Lusa desporto/kikas-e-vasco-ribeiro-nos-quartos-do-pro_5e31e01de83a5312a739fd53





Vasco Ribeiro foi o primeiro a entrar na água, obtendo o segundo lugar na quarta bateria da ronda quatro com uma pontuação de 14,84 pontos (em 20 possíveis), atrás do norte-americano Jake Marshall (15) e à frente do brasileiro Bino Lopes (13,33).

Na mesma ronda, 'Kikas' dominou o sexto 'heat' (bateria), terminando no primeiro posto (14,17), enquanto o australiano Liam O'Brien foi segundo (12,33) e o sul-africano Jordy Maree ficou no terceiro e último lugar (11,53).

Depois, já na quinta ronda, 'Vasquinho' (15,80) levou a melhor sobre o brasileiro Willian Cardoso (15,07), que correu durante dois anos o circuito principal da Liga Mundial de Surf, ao passo que Frederico Morais (15,60) impôs-se ao brasileiro Victor Bernardo (15,50).

Nos 'quartos' da prova africana, Vasco Ribeiro, que já foi três vezes campeão nacional (2011, 2012 e 2014) e campeão mundial júnior (2014), vai enfrentar no segundo 'heat' Jake Marshall (Estados Unidos), repetindo o duelo da ronda quatro, mas agora num 'mano a mano'.

Por seu turno, 'Kikas', que este ano está de regresso ao circuito principal de surf (que arranca em março na Austrália), vai disputar a terceira bateria contra o francês Tristan Guilbaud.

DN // NFO

Lusa/fim