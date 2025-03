A internacional lusa, de 22 anos, será "operada na quarta-feira", informaram os serviços clínicos do FC Barcelona, na sequência desta lesão, sofrida no jogo com o Real Madrid (3-1), da primeira mão da Taça da Rainha, no qual saiu ao intervalo.

Os exames de hoje vieram esclarecer a gravidade da lesão da ex-jogadora do Benfica, que deverá perder o resto da temporada, e, mediante o tempo de recuperação, poderá também desfalcar Portugal no Europeu, entre 02 e 27 de julho, na Suíça.

Certa é a ausência da jogadora dos próximos jogos da seleção das 'quinas' na Liga das Nações, nomeadamente nos dois com a Espanha (04 e 08 de abril), e mesmo numa possível final da Liga dos Campeões em Portugal, agendada para 24 de maio no Estádio José Alvalade, caso o bicampeão 'Barça' volte a estar na decisão.

A portuguesa, que chegou ao Benfica ainda juvenil, é uma das mais promissoras futebolistas da atualidade e foi contratada pelo FC Barcelona às 'águias' por 500.000 euros.

No 'Barça', Kika disputou nesta sua primeira época 29 jogos, 17 dos quais a titular, e marcou seis golos.

