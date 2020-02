Kia Ceed GT com categoria própria no Open de Velocidade Com estreia marcada para Junho deste ano, o Kia Ceed GT Cup continua a dar passos seguros para a sua afirmação no automobilismo nacional. Depois de incrementar o calendário inicial do Troféu com o mesmo nome para seis provas, incluindo-se aqui uma visita extra-campeonato a Vila Real que veio satisfazer uma pretensão dos pilotos e desporto AutoSport desporto/kia-ceed-gt-com-categoria-propria-no-open-de-_5e3bd3a3f0a7d512829e161a





Com estreia marcada para Junho deste ano, o Kia Ceed GT Cup continua a dar passos seguros para a sua afirmação no automobilismo nacional. Depois de incrementar o calendário inicial do Troféu com o mesmo nome para seis provas, incluindo-se aqui uma visita extra-campeonato a Vila Real que veio satisfazer uma pretensão dos pilotos e equipas, a Organização confirma agora um inédito e positivo acordo com a ANPAC para a criação de uma categoria própria no Campeonato Open de Velocidade já em 2020.

Reunindo o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), esta decisão permite que as estruturas que militam no Troféu Kia Ceed GT possam também sagrar-se vencedoras do Open de Velocidade na classe respetiva, desde que assegurem, igualmente, a sua participação em todas as provas da competição promovida pela Kia Portugal e CRM Motorsport. Mas representa, sobretudo, “mais uma forma de ativarem os seus projetos e amortizarem, assim, o seu investimento”, sublinha João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal.

Mais versátil e sustentável

Será a partir de Vila Real, no fim-de-semana de 20 e 21 de Junho, que o Kia Ceed GT irá integrar as corridas do Campeonato Open de Velocidade. Seguir-se-ão visitas a Jerez e Portimão, totalizando dois fins-de-semana que coincidem com provas oficiais do Troféu e que evitam, deste modo, deslocações morosas e prejudiciais financeiramente para os pilotos e equipas.

Reforçando que a criação de “projetos viáveis a longo-prazo” enquadra-se na forma de estar da marca no automobilismo, João Seabra destaca que “todas as apostas desportivas da Kia Portugal em parceria com a CRM Motorsport têm como base a sustentabilidade”.

Tal é visível na “elevada fiabilidade dos carros, garantindo custos de ativação reduzidos e controlados, mas também na abrangência e versatilidade dos projetos”, completa Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport.

Recordando a polivalência do bem-sucedido Kia Picanto GT na Velocidade, Ralis e Montanha, até porque “mais nenhum carro se pode orgulhar de ter participado em uníssono nestas três disciplinas desde a implementação do projeto, em 2018”, o dirigente acredita que “o acordo com a ANPAC prova que a Kia Portugal e a CRM Motorsport estão do lado dos pilotos e equipas, e que as suas preocupações são seguidas de perto pelas duas empresas”.

Já o presidente da FPAK, Ni Amorim, congratulou os promotores por uma iniciativa que “vem reforçar a vitalidade da Velocidade Nacional” e do automobilismo como um todo: “Alinhado com os valores da FPAK, o acordo celebrado entre a Kia Portugal, a CRM Motorsport e a ANPAC demonstra de forma inequívoca que duas entidades distintas podem trabalhar em conjunto na promoção das suas competições e, do mesmo modo, entregar aos pilotos e equipas — que no fundo são os principais ativos do desporto automóvel — novas formas de rentabilizarem os seus projetos”, conclui.