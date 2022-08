Após ter sido dado como quinto classificado, os responsáveis da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) pediram para ver as imagens do 'photo finish', com o português a ser considerado campeão europeu.

Com a retificação dos tempos, Kevin Santos venceu em 36,975 segundos, seguido do letão Robert Akmens (37,028) e do sueco Petter Menning (37,055), canoístas que desceram um lugar no pódio.

Kevin Santos tinha sido sexto classificado nos Mundiais do Canadá neste mesmo K1 200 metros.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma assim sete medalhas, designadamente três de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e de Kevin Santos (K1 200), uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.

NFO/RBA // NFO

Lusa/Fim