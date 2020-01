Kevin Benavides: “Quero vencer o Dakar e vou dar o meu melhor” Entusiasmado com o fator surpresa que o novo Dakar apresenta, Kevin Benavides tem estado a preparar-se intensamente para a prova desporto MotoSport desporto/kevin-benavides-quero-vencer-o-dakar-e-vou_5e0f504690778c1bfa1dfa65





Entusiasmado com o fator surpresa que o novo Dakar apresenta, Kevin Benavides tem estado a preparar-se intensamente para a prova. “Este Dakar vai ser totalmente novo para todos e uma verdadeira aventura. O que é bom é o inesperado. Nós não sabemos nada sobre a prova e a probabilidade de algo inesperado acontecer aumenta. O terreno é mais importante e com certeza vai criar surpresas, mas é o mesmo para todos. Para este Dakar, eu quero divertir-me na moto e sentir-me bem fisicamente. O que é que eu pretendo? Quero vencer o Dakar e estou pronto para fazer o meu melhor”.

Apesar

de ter feito grande parte da sua carreira na disciplina de enduro, Kevin Benavides

arrancou para o rally em 2015, estreando-se no Rally Dakar no ano seguinte. Em

2017 juntou-se à Monster Energy Honda Team, que irá também representar este ano

na prova que terá lugar na Arábia Saudita.

“O

ano de 2019 foi muito difícil para mim. Lesionei-me no ombro em Abu Dhabi. Consegui

um bom resultado no Silk Way Rally, depois caí outra vez no Chile. Em Marrocos,

houve alguns problemas com a moto. No final, foi um ano misto no qual tive alguns

altos e baixos com os problemas mecânicos e as quedas”, explicou o piloto.

Quanto

ao Dakar do ano passado, as coisas pereciam estar a correr bem até que

Benavides sofreu uma penalização que o atirou para o 12º lugar. No entanto,

viria a ser transferido de volta para a quinta posição, dois meses depois. Também

em 2019, fechou o Campeonato do Mundo em terceiro.

“O

Dakar de 2019 foi bom. Não tão bom como o de 2018, mas bom. No entanto, a

penalização apanhou-me de surpresa a apenas 3 dias do final da prova. Acabei em

quinto e com a penalização fui derrubado para 12º. Também tive de mudar o motor.

Se não fosse a mudança, eu teria terminado 15 minutos atrás do líder, o que

teria sido melhor. Recebi o meu resultado final dois meses depois…”, acrescentou.

O

sul-americano quer subir para cima da moto o mais rápido possível e dar o

máximo para tentar vencer. O piloto de fábrica da Honda e o irmão Luciano, que

vai representar a equipa oficial da KTM, serão as melhores apostas da Argentina

na categoria de motos.

Foto: Monster Energy Honda Team