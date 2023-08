Fred Kerley, um dos favoritos na corrida do hectómetro, foi afastado à justa da corrida decisiva, com o nono tempo das semifinais, com 10,02 segundos, mais um centésimo do que o último repescado, o queniano Ferdinand Omanyala (10,01).

Marcell Jacobs também ficou fora da final, apesar de ter conseguido o melhor tempo do ano (10,05), tal como nas eliminatórias.

Os norte-americanos Noah Lyles, detentor do título mundial dos 200 metros, e Christian Coleman, campeão do mundo em Doha2019, selaram o apuramento para a final com os melhores tempos, em 9,87 e 9,88, respetivamente, à frente do jamaicano Oblique Seville (9,90).

A final da prova 'rainha' dos Mundiais vai ser disputada ainda hoje, a partir das 19:10 locais (18:10 em Lisboa).

JP // MO

Lusa/Fim