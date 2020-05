Ken Roczen falou abertamente na conferência de imprensa da prova de Salt Lake City 1. Aqui ficam alguns dos tópicos aborcados pelo alemão que ocupa atualmente o 2.º posto do campeonato.

Sobre as provas ao domingo e à quarta-feira…

“Em circunstâncias normais competíamos ao sábado e na segunda-feira já estávamos a treinar de moto, por isso competir ao domingo e depois à quarta-feira, penso que é o timing perfeito. Depois, o intervalo entre quarta-feira e domingo dá-nos a oportunidade de treinar de moto. Não acho que vá ser um problema.”

Sobre os seus habituais excelentes arranques de temporada…

“Sou conhecido por entrar na temporada logo ao ataque e com bons resultados. Face ao tempo que tivemos parados, praticamente que este será um novo início de campeonato. Preparei-me muito bem e acho que estou ainda mais rápido do que estava no começo do ano.”

Sobre a possibilidade do campeonato poder ser interrompido a qualquer momento (dependendo da evolução da pandemia) e como isso pode afetar a forma como vai abordar cada corrida…

“Vamos ter que ir corrida a corrida, sabendo que não temos qualquer garantia que a próxima prova se realize. Acho que é isso que torna esta solução divertida, se assim quisermos chamar. Vai ser algo completamente novo mas eu costumo dar-me bem neste tipo de ambientes desconhecidos e, por isso , darei o meu melhor.”

(Foto: Facebook Ken Roczen)