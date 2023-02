"A lenda chegou a Oliveira de Azeméis", anunciou o clube nas redes sociais, em conjunto com um vídeo alusivo ao jogador.

O avançado cumpre a sua 38.ª temporada enquanto jogador profissional, num percurso que começou em 1986, ao serviço dos brasileiros do Palmeiras e regista passagens por Itália, Croácia, Austrália e Japão, bem como 55 golos em 91 jogos pela seleção japonesa, que fazem do atacante o segundo melhor marcador de sempre do país.

O atleta, que já representou os italianos do Génova (1994/1995) e os croatas do Dínamo de Zagreb (1999), chega a Portugal por empréstimo do Yokohama FC, clube a que está vinculado contratualmente desde 2005, sendo os primodivisionários nipónicos detidos pelo novo acionista maioritário do clube nortenho.

Miura já estará à disposição do técnico Fábio Pereira para a receção ao Vilafranquense, marcada para sábado, em partida a contar para a II Liga portuguesa de futebol, na qual a formação de Oliveira de Azeméis ocupa o nono posto, com 24 pontos.

Lusa/Fim