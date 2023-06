Muchova qualificou-se pela segunda vez na carreira para as meias-finais de um 'major', com um triunfo por 7-5 e 6-2, em uma hora e 38 minutos, sobre a 333.ª classificada do ranking mundial e finalista de Roland Garros em 2021.

A checa de 26 anos, 43.ª da hierarquia WTA, irá defrontar nas meias-finais na terra batida parisiense a vencedora do duelo entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, e a ucraniana Elina Svitolina (192.ª).

AMG // NFO

Lusa/Fim