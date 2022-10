O jogador do Real Madrid, de 34 anos, que, em 25 de agosto, já tinha sido eleito o melhor para UEFA, venceu em 2021/22 a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, sendo o melhor marcador em ambas as provas, com 15 e 27 golos, respetivamente.

Benzema é o quinto jogador francês a ser galardoado - e primeiro no século XXI -, depois de Raymond Copa (1959), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinédine Zidane (1998).

No que respeita aos outros troféus, a espanhola Alexia Putellas, do FC Barcelona, 'bisou' na Bola de Ouro feminina, enquanto o belga Thibaut Courtois (Real Madrid) recebeu o Prémio Yashin, para melhor guarda-redes, e Gavi, também do 'Barça', o Troféu Kopa, para o melhor sub-21.

Por seu lado, o polaco Robert Lewandowski recebeu, ainda pelo que fez no Bayern Munique, o segundo troféu de 'rei' dos marcadores, enquanto o Manchester City foi eleita a equipa do ano, à frente de Liverpool e do campeão europeu Real Madrid.

O historial da Bola de Ouro, no masculino, é liderado de forma destacada por Lionel Messi, que soma sete troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), mais dois do que o português Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

A Bola de Ouro é um prémio atribuído pela revista francesa France Football, que, desde 1956, premiou o melhor jogador do ano (até 1994 apenas o melhor europeu a atuar na Europa) e agora passou a galardoar o melhor futebolista da época.

