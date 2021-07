"O Real Madrid comunica que o nosso jogador Karim Benzema teve um resultado positivo à covid-19", lê-se num curto comunicado do emblema da capital espanhola, publicado no sítio oficial na Internet.

Isto significa que o avançado, de 33 anos, vai continuar ausente da pré-época do Real Madrid, depois de sido autorizado a apresentar-se mais tarde no clube, por ter representado a França no Euro2020.

De acordo com a imprensa espanhola, Benzema acusou positivo ao novo coronavírus em Lyon, horas antes de viajar para Madrid, e vai ficar em isolamento durante os próximos 10 dias.

Formado no Lyon, Benzema preparar-se para cumprir a 13.º temporada como jogador do Real Madrid.

Em 2020/21, o internacional francês realizou uma das suas melhores temporadas desde que chegou ao clube 'merengue', com 30 golos marcados em 46 jogos, em todas as provas.

