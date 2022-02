O piloto finlandês, de 21 anos, terminou a prova sueca com o tempo de 2:10.44,9 horas, deixando o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 22 segundos, enquanto o finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris), terceiro classificado, ficou a 30,6 segundos.

O anterior líder do campeonato e vencedor da prova de abertura, em Monte Carlo, o francês Sébastien Loeb (Ford Puma), decidiu não participar nesta jornada, pois só vai fazer algumas provas do campeonato, tal como o campeão em título, o também francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris).

Desta forma, Rovanperä ascendeu à liderança do Mundial, com 46 pontos, mais 14 do que o segundo, que é agora o belga Thierry Neuville.

Loeb, apesar da ausência na Suécia, é terceiro, com 27 pontos.

O último dia da prova sueca ficou marcada pelo abandono do britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), depois de um embate num banco de neve que delimitava a pista ter provocado danos no sistema híbrido do seu Toyota.

De acordo com os novos regulamentos do campeonato, nessa situação, por questões de segurança, os pilotos são obrigados a abandonar.

O mesmo já tinha acontecido na sexta-feira com o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), que regressou no dia seguinte à prova e hoje venceu a 'power stage', a última especial da prova, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.

Apesar de satisfeito pela vitória, Kalle Rovanperä foi comedido nos festejos devido à situação que se vive na Ucrânia.

"Estou muito satisfeito. Não pensava que pudéssemos ser tão bons, especialmente ao abrir a estrada na sexta-feira. Sinto-me muito mais confiante agora", começou por dizer o vencedor da prova e novo líder do campeonato, que conquistou a terceira vitória da carreira.

Em 2021, tinha-se tornado no mais jovem vencedor de sempre de uma prova do Mundial, ao conquistar o Rali da Estónia com 20 anos e 290 dias, vencendo, ainda, o Rali da Acrópole, na Grécia.

A vitória na Suécia é a terceira da carreira, primeira desta temporada.

No final, Kalle Rovanperä não esqueceu os acontecimentos na Ucrânia.

"Não me apetece celebrar muito. Foi uma semana difícil para as pessoas na Ucrânia e espero que consigam encontrar forças para enfrentarem estes tempos difíceis", concluiu.

O campeonato regressa de 21 a 24 de abril, com o Rali da Croácia.

