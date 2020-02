Kalle Rovanperä: O mais jovem piloto de sempre num pódio do WRC Kalle Rovanperä tornou-se hoje no mais jovem piloto de sempre da história do WRC a alcançar um pódio na competição. Entrou para a Power Stage a 0.5s do hexacampeão e seu companheiro de equipa na Toyota, Sébastien Ogier, mas bateu-o, tornado-se, aos 19 anos (mais 4 meses e 15 dias), no mais jovem a conquistar desporto AutoSport desporto/kalle-rovanpera-o-mais-jovem-piloto-de-sempre_5e498581d617441277b0d485





Entrou para a Power Stage a 0.5s do hexacampeão e seu companheiro de equipa na Toyota, Sébastien Ogier, mas bateu-o, tornado-se, aos 19 anos (mais 4 meses e 15 dias), no mais jovem a conquistar um pódio do WRC. ‘Roubou’ o recorde a Jari-Matti Latvala, que foi ao pódio no Rali da Irlanda de 2007, quando tinha 22 anos, sete meses e 15 dias. Um recorde batido por três anos…e uns ‘pozinhos’.

Contudo, Jari-Matti Latvala permanece como o mais jovem vencedor duma prova do WRC, com o seu triunfo no Rali da Suécia de 2008. Tinha 22 anos e 313 dias. Resta saber se Rovanpera (ou outro piloto qualquer) batem esse recorde. Mas há mais.

O mais jovem Campeão da História do WRC continua a ser Colin McRae. Conseguiu-o aos 27 anos e 109 dias, em 1995. Quando cairá este recorde. Ou alguma vez cairá? Para se colocar as coisas em perspetiva, Sébastien Loeb foi Campeão pela primeira vez em 2004, aos 30 anos e 220 dias, Sébastien Ogier conseguiu-o em 2013 com 29 anos e 294 dias.