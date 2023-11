Em Turim, perante 17.º posicionado da Serie A, a Juventus somou a quinta vitória seguida e vai 'dormir' com comando com 29 pontos, mais um do que o Inter, esta época rival do Benfica na Liga dos Campeões, que recebe no domingo a Frosinone.

Após uma primeira parte sem golos, Bremer deu vantagem à Juventus, aos 60 minutos, e Rugani, outro defesa central, aumentou a diferença, aos 70. Alberto Dossena, aos 75, ainda relançou o Cagliari, mas a equipa de Turim confirmou o triunfo até final.

Antes, o AC Milan empatou 2-2 em Lecce, depois de chegar ao intervalo com dois golos de avanço no marcador, num jogo marcado pela lesão do internacional português Rafael Leão.

Logo aos 10 minutos, o extremo luso - convocado por Roberto Martínez para os duelos da seleção nacional com Liechtenstein e Islândia - teve de ser substituído com queixas na coxa direita, mas os milaneses conseguiram ultrapassar essa contrariedade com o atacante francês Olivier Giroud a abrir a contagem, aos 28 minutos, e o médio holandês Tijjani Reijnders a alargar a vantagem dos 'rossoneri', aos 35.

Na segunda parte, chegou a reação do conjunto da casa, que reduziu, aos 66 minutos, por Sansone, e igualou, quatro minutos depois, pelo zambiano Lameck Banda, após assistência do mesmo Sansone.

O Lecce esteve muito perto de conquistar a vitória, mas viu um 'golaço' de Roberto Piccoli ser invalidado (por falta atacante), após a intervenção do videoárbitro (VAR), na última jogada do encontro, aos 90+4 minutos.

Com o empate, o AC Milan segue como terceiro classificado, com 23 pontos, depois de somar o quarto jogo consecutivo sem vencer e de já ter liderado sozinho a Serie A.

LG/DN // NFO

Lusa/fim