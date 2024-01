A 'vecchia signora' é líder com 52 pontos, mais um do que o Inter Milão, que tem um jogo em atraso, tendo em conta que o seu compromisso da 21.ª jornada será em 28 de fevereiro, dia em que receberá a Atalanta.

Em Lecce, no Estádio Via del Mare, a 'Juve' apenas conseguiu desbloquear o marcador na segunda parte, com um 'bis' do avançado sérvio Dusan Vlahovic, com golos aos 59 e 68 minutos, chegando aos 11 golos no campeonato.

Na parte final, foi o central brasileiro Bremer a cabecear com conta, peso e medida para fazer o terceiro da equipa de Turim, aos 85 minutos, e fixar o marcador em 3-0.

Em outros jogos hoje desta 21.ª jornada da Série A, que teve início no sábado e apenas ficará concluída em 28 de fevereiro, as atenções centraram-se na cauda da tabela, com Salernitana (20.º) e Cagliari (17.º) a perderem e Empoli (19.º) a vencer.

No primeiro duelo do dia, o Frosinone (14.º) bateu em casa o Cagliari, equipa um ponto acima da zona de descida, com golos de Mazzitelli (64), Soule (75) e Kaio Jorge (90+5), depois de os visitantes marcarem na primeira parte, por Sulemana (26).

Em zona de descida, o Empoli conseguiu importante vitória caseira diante do Monza (11.º), com um 'hat trick' do médio polaco Szymon Zurkowski (13, 38 e 73 minutos).

No Monza estiveram em campo os portugueses Pedro Pereira, que saiu aos 67 minutos, e Dany Mota.

Em Salerno, o último classificado esteve a vencer, graças a um golo cedo de Martegani, aos dois minutos, mas o Génova, 11.º, deu a volta ao marcador, com golos de Retegui (13 minutos) e Gudmundsson (58, de grande penalidade).

A jornada ficará completa com quatro jogos em atraso: Bolonha-Fiorentina, em 14 de fevereiro, Torino-Lazio, em 22 de fevereiro, e Sassuolo-Napóles e Inter Milão-Atalanta, em 28 de fevereiro.

