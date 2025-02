Com Renato Veiga no 'onze' e Alberto Costa e Francisco Conceição no banco, os visitantes adiantaram-se aos 34 minutos, após uma jogada individual de Kolo Muani, o francês que o Paris Saint-Germain emprestou à 'Juve' no final de janeiro.

Mas o Como, modesto 15.º classificado da Serie A, chegou ao empate ainda antes do intervalo, através do jovem espanhol Assane Diao, aos 45+1.

A equipa de Thiago Motta, que lançou Francisco Conceição aos 76 minutos, sofreu, mas acabou por assegurar a vitória na sequência de uma grande penalidade, assinalada após falta do guarda-redes Jean Butez.

Chamado a converter o penálti, Kolo Muani não desperdiçou a oportunidade, marcando, aos 89 minutos, o seu quinto golo em três jogos -- foi o segundo 'bis' consecutivo do francês no campeonato italiano.

A Juventus, que tem apenas uma derrota da Serie A, sobe à condição ao quarto lugar, com 43 pontos, mais um do que Fiorentina, quinta, e Lazio, sexta, que só jogam no domingo.

A Liga italiana é liderada pelo Nápoles, que tem 54 pontos, mais três do que o Inter Milão.

AMG // JP

Lusa/Fim