No Estádio Renato Dall'Ara, Riccardo Orsolini colocou os anfitriões na frente do encontro de encerramento da 32.ª jornada, aos 10 minutos, uma vantagem que poderia ter sido desfeita por Milik, aos 31, não fosse o avançado polaco desperdiçar um pontapé da marca do castigo máximo.

No segundo tempo, Milik redimiu-se, aos 61 minutos, fazendo o empate para a 'Juve', que segue com 60 pontos, no segundo posto de uma classificação liderada pelo Nápoles, que soma 79 contra os 61 da Lazio (segunda posicionada).

Desta forma, os napolitanos precisam apenas de empatar na próxima ronda, na quinta-feira, em Udine, para se sagrarem campeões, depois do 'match point' desperdiçado hoje.

O quarto colocado é o Inter Milão, 'carrasco' de FC Porto (oitavos de final) e Benfica (quartos de final) na Liga dos Campeões, depois da reviravolta na receção à Lazio.

Os forasteiros adiantaram-se com um tento do brasileiro Felipe Anderson, aos 30 minutos, mas, na parte final, um 'bis' do argentino Lautaro Martínez, aos 78 e 90, e um tento do alemão Robin Gosens, aos 83, deram o triunfo ao 'internazionale'.

Com este resultado, o Inter igualou os 57 pontos de AC Milan (quinto) e Roma (sexta), que no sábado empataram a um golo na capital transalpina, com dois golos nos descontos.

Mais cedo, a Salernitana, orientada pelo treinador português Paulo Sousa, impediu a festa do título do Nápoles, ao empatar 1-1 no Estádio Diego Armando Maradona.

Depois do desaire da Lazio por 3-1 no reduto do Inter Milão, no primeiro jogo do dia, os napolitanos 'engalanaram-se' para a festa do terceiro título, depois do 'bis' da equipa liderada por Maradona em 1986/87 e 1989/90, mas falharam o objetivo.

O uruguaio Mathías Oliveira ainda adiantou os anfitriões, aos 62 minutos, num cabeceamento em resposta a um canto marcado na direita por Raspadori, levando à loucura o mítico San Paolo, agora rebatizado Diego Armando Maradona.

Mas, aos 84 minutos, o senegalês Boulaye Die selou a igualdade, com um remate colocado, na sequência de uma brilhante jogada individual, no que foi um enorme 'balde de água gelada' para os adeptos do Nápoles, que encheram por completo o estádio.

Na parte final, a formação da casa, mais no 'desespero', ainda tentou tudo para chegar ao golo da vitória, mas não conseguiu, com a Salernitana a somar, sensacionalmente, o nono jogo consecutivo a pontuar (duas vitórias e sete empates).

Paulo Sousa já não viu do banco os derradeiros minutos, uma vez que viu o cartão vermelho aos 90+2, aparentemente por protestos para com a equipa de arbitragem.

O resultado mais dilatado da ronda foi construído pela Fiorentina (oitava classificada), perante a lanterna-vermelha Sampdoria (5-0). Castrovilli, Dodó, Duncan, Kouame e Terzic foram os autores dos golos, no Artemio Franchi, em Florença.

Nos outros encontros de hoje, o Sassuolo ganhou em casa ao Empoli por 2-1, numa reviravolta selada por um 'bis' de Domenico Berardi sobre o final, e a Cremonese empatou 1-1 na receção ao Verona.

