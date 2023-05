O veterano avançado Francesco Caputo foi a figura da partida ao marcar os primeiro e terceiro golos do Empoli, aos 18 e 48 minutos, mas ao intervalo já a equipa da casa vencia por 2-0, graças a um golo do central Sebastiano Luperto, aos 21.

Com o terceiro golo logo no início da segunda parte, o segundo de Caputo, o Empoli sentenciou o destino da partida, perante uma Juventus que pareceu acusar muito o desgaste do jogo de quinta-feira em Sevilha, referente à segunda mão das meias-finais da Liga Europa, que terminou com a vitória dos espanhóis e a consequente a eliminação dos italianos, após prolongamento.

O internacional Federico Chiesa ainda atenuaria o peso da derrota ao fazer o 3-1, aos 85 minutos, mas o Empoli voltaria a restabelecer a vantagem de três golos aos 90+3 minutos, pelo avançado Roberto Piccoli, que tinha entrado a render Francesco Caputo aos 88.

Com esta derrota, a 'vecchia signora' comprometeu as hipóteses de chegar a um dos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões, visto que o quarto classificado, o AC Milan, soma 64 pontos, mais cinco do que a 'Juve', quando faltam apenas duas jornadas para o final da Serie A.

Antes do encontro, a Juventus tinha sido penalizada com a perda de 10 pontos na atual edição Liga italiana de futebol, no âmbito do denominado 'caso das mais-valias', em que é acusada de aumentar o valor de futebolistas para gerar maiores receitas nas transferências, e caiu do segundo lugar para o sétimo.

A Serie A é liderada pelo Nápoles, já campeão, com 86 pontos, seguido da Lazio, com 68, do Inter, com 66, do AC Milan, com 64, da Atalanta, com 61, da Roma, com 60, e da Juventus, sem sétimo lugar, com 59.

