Os visitantes adiantaram-se logo aos quatro minutos, graças ao avançado nigeriano Ademola Lookman, mas a 'vecchia signora' igualou aos 25, de penálti, pelo campeão do mundo argentino Ángel di María, e passou para a frente aos 34, através do internacional polaco Milik.

Logo após o intervalo, foi a vez da Atalanta reagir e, aos 46, o dinamarquês Joakim Maehle fez o 2-2, após assistência de Lookman, e o nigeriano encarregou-se de voltar a colocar a formação de Bergamo pouco depois, marcando o seu segundo do encontro aos 53.

Aos 65, e após passe de Di María, foi o internacional brasileiro Danilo a marcar e a fixar o resultado numa igualdade a três bolas, que se manteve até ao final.

Pouco dias depois de ter sido punida com a perda de 15 pontos, devido a irregularidades financeiras, a Juventus está na nona posição com 23 pontos, enquanto a Atalanta é quinta com 35, perdendo terreno para a Roma, de José Mourinho, que ganhou ao Spezia, por 2-0, e segue no quarto lugar da Serie A.

A formação da capital transalpina adiantou-se no marcador já em cima do intervalo, aos 45 minutos, por intermédio de Stephan El Shaarawy, e, no segundo tempo, selou a vitória com um golo do avançado inglês Tammy Abraham (49), com o argentino Paulo Dybala a fazer as duas assistências.

A Roma, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, e que vai na próxima jornada (29 de janeiro) enfrentar o líder Nápoles (50 pontos), soma 37 pontos, os mesmos do Inter Milão, terceiro classificado, e menos um do que o segundo, o AC Milan (ambos com menos um jogo).

Já o Spezia, com o defesa luso João Moutinho (ex-Orlando City) a saltar do banco aos 79 minutos, é 15.º com 18.

Nos outros jogos hoje disputados na Serie A, a Udinese (sétima com 28) ganhou fora à Sampdoria (19.ª com nove), com um golo solitário de Kingsley Ehizibue, aos 88, enquanto o Monza (13.º com 22) e o Sassuolo (17.º com 17) empataram a uma bola, com golos de Gianluca Caprari (60) e de Gian Marco Ferrari (13), respetivamente.

