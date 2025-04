Inicialmente agendados para a passada segunda-feira, os últimos quatro jogos desta ronda da Serie A foram adiados para hoje, devido à morte do Papa Francisco, aos 88 anos.

Em Parma, o golo que ditou o triunfo para os anfitriões foi apontado pelo argentino Mateo Pellegrino (45+1), de cabeça, num encontro em que, na 'vecchia signora', Renato Veiga constou entre os titulares, enquanto Francisco Conceição foi opção no recomeço e Alberto Costa nos minutos finais.

Com este desfecho, a 'Juve' vê mais longe a terceira posicionada Atalanta (64 pontos), que é seguida do Bolonha (quarto, com 60), mantendo o quinto lugar, com 59, os mesmos da Lazio (sexta).

No topo da Serie A estão o Inter, primeiro classificado, e o Nápoles, segundo, os dois com 71 pontos.

Com Vitinha de início no ataque, o Génova ficou com as hipóteses de obter o triunfo caseiro ante a Lazio muito reduzidas, já que o dinamarquês Sebastian Otoa foi admoestado com o cartão vermelho, aos 22 minutos, abrindo caminho para o conjunto 'laziale' construir um resultado favorável.

O argentino Tati Castellanos (32) e o senegalês Boulaya Dia (65) fabricaram o triunfo do emblema da capital transalpina, que na reta final também ficou a jogar com 10 jogadores, face à expulsão do marroquino Reda Belahyane.

Ainda a sonhar com um lugar que dê acesso às competições europeias na próxima temporada via campeonato - está nas meias-finais da Liga Conferência -, a Fiorentina (oitava, com 56) foi à Sardenha bater o Cagliari 2-1, com reviravolta, por culpa dos remates certeiros do alemão Robin Gosens e do argentino Lucas Beltran, em resposta ao tento inaugural de Roberto Piccoli.

Num duelo entre dois emblemas confortáveis na tabela, o Torino recebeu e venceu a Udinese, por 2-0, com o escocês Che Adams e o francês Ali Dembelé a assinarem os tentos, que ditaram o quinto seguido do conjunto de Udine.

AJC // VR

Lusa/Fim