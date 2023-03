Tudo parecia encaminhar-se para um triunfo fácil da 'vecchia signora', sobretudo após os dois golos de cabeça, aos 11 e 26 minutos, respetivamente pelo brasileiro Bremer, na sequência de um canto, e pelo francês Rabiot, após um livre na direita.

Ainda assim, a Sampdoria estava viva e regressou à discussão do resultado com dois tentos no espaço de pouco mais de um minuto, o primeiro por Tommaso Augello, que disparou após lhe chegar uma bola ressaltada de um rival, antes do sérvio Filip Djuricic desviar, igualmente sozinho na área, um cruzamento atrasado na direita.

A Juventus recuperou a liderança novamente por Rabiot que, aos 64, recebeu e virou-se para remate de primeira; volvidos dois minutos, penálti sobre Cuadrado, mas o sérvio Dusan Vlahovic atirou ao poste.

A tranquilidade absoluta só chegou aos 90+3, quando o jovem avançado argentino Matias Soule aproveitou uma defesa do guarda-redes à trave para cabecear para o fundo das redes.

A Juventus é sétima com 38 pontos, a quatro da Atalanta, sexta e com lugar de Liga Conferência, enquanto a Sampdoria, que caiu para último, já está a 12 pontos da salvação.

Horas antes, a Roma de José Mourinho falhou a colagem ao segundo lugar ao perder, em casa, por 4-3, com o Sassuolo, saindo mesmo da zona de apuramento para a Liga dos Campeões.

Desaproveitando a derrota do Inter Milão, por 2-1, frente ao Spezia, e o empate 0-0 da Lazio em Bolonha, o conjunto romano, sem o português no banco, a cumprir castigo, viveu uma tarde de pesadelo, caindo, para já, para o quinto lugar com os mesmos 47 pontos do AC Milan de Rafael Leão, que na segunda-feira recebe a Salarnitana de Paulo Sousa no encerramento da 26.ª jornada.

O Inter tem 50 pontos, a 18 do líder Nápoles, enquanto a Lazio tem 49, seguindo-se AC Milan e Roma com 47.

