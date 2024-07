Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica dá conta da cedência de Jurásek ao sétimo classificado da Bundesliga, durante a época 2024/25.

"O referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de dez milhões de euros (ME), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de 11 ME", lê-se no referido comunicado.

Jurásek foi contratado por 14 ME ao Slavia de Praga pelo Benfica no início da época 2023/24, na qual alinhou durante a segunda parte no Hoffenheim, depois de não se ter imposto no 'onze' do clube lisboeta.

Na altura da sua contratação, até 30 de junho de 2028, o Benfica fixou a cláusula de rescisão em 80 ME, ficando o Slavia de Praga com 10% de uma futura transferência.

