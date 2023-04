Nos últimos anos, nomeadamente durante a pandemia de covid-19, o circuito utilizou o ELC Live, o 'olho de falcão' e os juízes no 'court', sendo que a implementação do novo sistema em todos os torneios do circuito irá "otimizar a precisão e consistência" em todas as superfícies, de acordo com a informação divulgada pelo organismo.

Para o presidente da ATP, este é um momento "crucial" para o ténis e uma decisão tomada "com muita ponderação".

"A tradição está no coração do ténis e os juízes de linha desempenham um papel importante no jogo há muitos anos. Dito isto, temos a responsabilidade de abraçar a inovação e as novas tecnologias", justificou Andrea Gaudenzi.

O dirigente acrescentou que o ténis "merece uma forma de arbitragem mais precisa", pelo que se manifesta "muito satisfeito" pela mudança no circuito a partir de 2025.

