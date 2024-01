A seis meses dos Jogos Olímpicos, Riner regressa após longa ausência, já que não compete em provas individuais desde maio de 2023, quando em Doha conquistou um histórico 11.º título mundial.

A primeira lista divulgada pela federação não o incluía, mas aquele que é uma das figuras do desporto francês acaba por integrar o forte contingente gaulês, que também integra a hexacampeã mundial Clarisse Agbégnénou, a medalhada de bronze olímpica em Tóquio2020 Romane Dicko e a vice-campeã olímpica Sarah-Léonie Cysique.

Desde Tóquio, em 2021, Riner competiu em apenas três competições individuais, que ganhou - em 2022, o Grand Slam de Budapeste e no ano passado o Grand Slam de Paris e o Mundial.

Era esperado no final de outubro em Abu Dhabi, mas teve de prescindir da competição por lesão no joelho insuficientemente cicatrizada.

Pelo Paris Saint-Germain, esteve na Liga do Campeões de clubes, com três vitórias em três jogos, em dezembro em Zagreb.

Teddy Riner, 35 anos, é o judoca com melhor palmarés na história do judo. Em Paris2024, aponta para o terceiro título individual nos +100 kg, igualando o feito do japonês Tadahiro Nomura, campeão olímpico em 1996, 2000 e 2004.

O francês foi campeão individual de pesados em 2012 e 2016, sendo a sua terceira medalha olímpica conseguida em 2021, na competição por equipas.

FB // AMG

Lusa/Fim