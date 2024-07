Na competição, que hoje teve início na Champ-de-Mars Arena, a olímpica portuguesa garantiu a continuidade em prova com um waza-ari a 56 segundos do fim, num duelo em que dominou quase sempre, com mais ações de ataque.

Nos oitavos de final, a judoca da Académica, que em Tóquio2020 foi quinta classificada, vai lutar com a vencedora do combate entre Gabriela Narvaez, do Paraguai, e Virgínia Aymard, do Gabão.

