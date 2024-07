Num combate que estreou a competição do dia na Arena Mars-de-Champ, Timo não conseguiu superar uma adversária que havia vencido este ano no Grand Prix de Almada, mas que apenas tinha a diferença de um lugar (15.ª e 16.º) no ranking mundial.

A judoca lusa, que perdeu por imobilização (osaekomi) a poucos segundos do final, sai dos seus segundos Jogos Olímpicos com pior desempenho do que em Tóquio2020, quando competia em -70 kg e realizou dois combates.

RPM // PFO

Lusa/Fim