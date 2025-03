A vitória final estava praticamente assegurada por Ayuso desde o triunfo na etapa da véspera, com a classificação por pontos e o segundo lugar a serem os únicos pontos de dúvida à partida para os 147 quilómetros entre Porto Potenza Picena e San Benedetto del Tronto.

E essas duas classificações acabaram por ser definidas no sprint intermédio, ganho por Ganna, à frente de Milan e de Tiberi, com os três segundos ganhos pelo ciclista da INEOS a revelarem-se decisivos na luta pelo segundo lugar do pódio.

Com os três segundos ganhos, Ganna terminou a 35 segundos de Ayuso, que tinha sido segundo no Tirreno-Adriático em 2024, com Tiberi a ser terceiro, a apenas um segundo do duas vezes campeão do mundo de contrarrelógio.

Após o sprint intermédio, Ganna conversou com Milan, que passava a liderar a classificação por pontos, ao ultrapassar o britânico Thomas Pidcock (Q36,5), acabando por a consolidar com o triunfo na etapa, o segundo na 60.ª edição da corrida italiana.

Ganna 'pagou' o segundo lugar no sprint intermédio, ao ajudar Milan a colocar-se nos metros finais da etapa, com o sprinter italiano a impor-se por centímetros ao irlandês Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale).

Milan ganhou em 3:08.08 horas, o mesmo tempo Bennett e do neerlandês Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), que terminou na terceira posição e não conseguiu repetir o triunfo da quarta etapa.

Rui Oliveira (UAE Emirates), que era o único português ainda em prova, acabou por não concluir a derradeira etapa,

