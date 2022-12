"Sinto-me muito feliz por renovar contrato, sempre trabalhei para isto. Posso dizer que é como um presente de Natal, estou muito contente. Vou continuar a trabalhar com os pés bem assentes no chão, pois sei que quero conquistar muitas coisas. É pensar no dia-a-dia, porque tudo vai acontecer de forma natural", afirmou Essugo, em declarações reproduzidas na página dos 'leões.

O médio, de apenas 17 anos, assinou em março do ano passado um vínculo profissional com o Sporting, poucos dias antes de se tornar no mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal 'verde e branca', com 16 anos e seis dias, na altura entrando nos últimos minutos de uma partida com o Vitória de Guimarães, para a I Liga, no Estádio José Alvalade.

De resto, foi precisamente no final dessa temporada que o internacional sub-20 português viveu o melhor momento da curta carreira: "A conquista do campeonato nacional em 2020/2021 é algo que nunca vou esquecer. Vai ficar para sempre na minha memória pois foi um sonho realizado. Ainda hoje fico com pele de galinha por ter vivido aquele momento".

Em 2021/22 somou mais duas presenças pelos seniores, com a estreia na Liga dos Campeões, frente ao Ajax, e a primeira titularidade, com o Arouca, na I Liga.

Já esta temporada, Dário Essugo, que integra o plantel às ordens de Rúben Amorim, contabiliza cinco encontros, divididos entre campeonato, Liga dos Campeões e Taça da Liga.

