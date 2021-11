Em vésperas de receber o FC Porto, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, a equipa comandada por Jürgen Klopp colocou-se na frente aos 39 minutos, por intermédio do senegalês Sadio Mané, e dilatou a vantagem aos 52, através do avançado luso, que assinou o quinto tento na presente edição da Premier League, na sequência de uma 'oferta' do compatriota Nuno Tavares, lateral dos 'gunners'.

Com uma segunda parte 'avassaladora', o Liverpool aumentou a contagem aos 73 minutos, por Mohamed Salah, que consolidou a liderança dos melhores marcadores, com 11 golos, antes de o japonês Takumi Minamino fixar o resultado, aos 77, um minuto depois de ter rendido Diogo Jota.

Os 'reds' isolaram-se no segundo lugar, com 25 pontos, mais dois do que Manchester City, que joga no domingo, e West Ham, que perdeu hoje por 1-0 frente ao Wolverhampton, enquanto o Arsenal mantém-se na quinta posição, com 20.

Na receção aos 'hammers', o conjunto treinado pelo português Bruno Lage alcançou a quinta vitória nas últimas sete jornadas da Premier League, graças a um tento do avançado mexicano Raul Jiménez, numa partida na qual os lusos José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence foram titulares nos 'wolves'.

O Wolverhampton subiu ao sexto lugar, com 19 pontos, tendo ultrapassado o Manchester United, que caiu com 'estrondo' no terreno do Watford (16.º) e averbou o quinto desaire nas derradeiras sete rondas, estando a uns consideráveis 12 pontos de distância do líder Chelsea (29), que hoje abriu a ronda com um triunfo por 3-0 em Leicester.

O guarda-redes espanhol David de Gea ainda 'brilhou' no arranque da partida, ao defender duas grandes penalidades de Ismaila Sarr, a original e a repetição, mas os 'hornets' chegariam ao intervalo em vantagem, com tentos de Joshua King (28 minutos) e do próprio Sarr (44).

Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no 'onze', o United reduziu por Donnie van de Beek, que correspondeu a um passe do avançado luso, só que o Watford tirou partido da expulsão de Harry Maguire, aos 68, e dilatou o marcador em tempo de compensação, por intermédio de João Pedro, aos 90+2, e Emmanuel Dennis, aos 90+6, numa altura em que Diogo Dalot já tinha sido lançado nos visitantes.

Na estreia de Steven Gerrard como treinador do Aston Villa, os 'villans' colocaram fim a uma série de cinco derrotas e bateram o Brighton por 2-0, com Ollie Watkins e Tyrone Mings a consumarem, nos minutos finais, o sétimo jogo seguido dos 'seagulls' sem vencer.

Burnley e Crystal Palace protagonizaram uma partida 'eletrizante' e empataram 3-3, o mesmo sucedendo no jogo entre Newcastle e Brentford, o único conjunto ainda sem qualquer triunfo na Premier League.

O Newcastle é agora o último classificado, tendo em conta que o Norwich deu a volta ao Southampton e venceu por 2-1.

MO // AMG

Lusa/Fim