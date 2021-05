"No jogo com o Manchester United, o Diogo [Jota] contraiu um problema num osso do pé. Não é nada de grave, mas é o suficiente para não jogar mais até final da época", disse Klopp, em declarações aos jornalistas britânicos.

O avançado de 24 anos, que chegou esta temporada ao Liverpool, vai falhar os duelos com West Bromwich, Burnley e Crystal Palace, numa altura em que os 'reds' estão na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.

O internacional português, que é um dos nomes esperados na lista de convocados de Fernando Santos para a fase final do Europeu, que será divulgada no dia 20, termina a época com 13 golos em 29 jogos.

Jota tem 12 internacionalizações e seis golos marcados ao serviço da seleção portuguesa.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.

