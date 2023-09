"A NFF e o senhor José Santos Peseiro chegaram a acordo para que este último continue no cargo de treinador principal da seleção masculina sénior da Nigéria", revelou o organismo, através de uma nota publicada no seu sítio oficial na Internet.

José Peseiro, de 63 anos, lidera desde maio de 2022 as 'super águias', que já selaram a 20.ª participação, e terceira seguida, na fase final na Taça das Nações Africanas (CAN), aprazada para decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.

A Nigéria comanda o Grupo A de qualificação, com 12 pontos, dois acima da 'vice' Guiné-Bissau, que também está apurada a uma jornada do final, enquanto Serra Leoa, terceira colocada, com cinco, e São Tomé e Príncipe, com um, irão falhar a 34.ª edição da CAN.

"Tal como estipulado no contrato original, o [treinador] português recebeu o mandato de levar as 'super águias', no mínimo, às meias-finais da CAN", fixou a NFF, cujo palmarés engloba três títulos de campeão africano (1980, 1994 e 2013) e 15 presenças no pódio.

A Nigéria vai fechar a qualificação com uma receção a São Tomé e Príncipe no próximo domingo, em Uyo, tendo José Peseiro integrado nos 23 convocados o defesa esquerdo Bruno Onyemaechi, que atua pelo Boavista, um dos atuais líderes da I Liga portuguesa.

O lateral, de 24 anos, ainda está à procura da primeira internacionalização pela seleção principal do seu país, sendo que acusou uma indisposição no domingo e falhou o triunfo 'axadrezado' no terreno do Estoril Praia (2-1), relativo à quarta jornada do campeonato.

Substituto de Augustine Eguavoen à frente da Nigéria, José Peseiro orienta pela terceira vez uma seleção nacional, na sequência de passagens por Arábia Saudita (2009-2011) e Venezuela (2020-2021), da qual saiu devido a salários em atraso, entretanto já saldados.

RYTF // JP

Lusa/Fim