Caracas, 05 fev 2020 (Lusa) - O treinador português José Peseiro disse hoje que vai tentar qualificar a seleção venezuelana para o Mundial de futebol do Qatar de 2022, tendo elogiado o desenvolvimento da equipa 'Vinotinto', durante a sua apresentação em Caracas.

"A Venezuela vive hoje o seu melhor momento. Venho com o propósito principal de contribuir para poder estar no Mundial do Qatar de 2022", afirmou o técnico, que falava em Caracas, durante a conferência de imprensa em que foi formalmente apresentado como novo diretor técnico da seleção venezuelana.