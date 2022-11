"O meu primeiro jogo contra Fernando Santos? Já não me lembro bem... posso dizer é que é um orgulho, uma satisfação jogar contra a seleção portuguesa e é o primeiro jogo que a seleção da Nigéria faz contra a seleção portuguesa. Contra o Fernando Santos, que é um amigo, e contra uma seleção que é uma das melhores do mundo", indicou o técnico de 62 anos, elogiando a capacidade da seleção portuguesa e do seu treinador, com quem mantém uma amizade de longa data.

Há meio ano no comando técnico da Nigéria, José Peseiro anteviu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação entre Portugal e a equipa africana, um teste importante para os dois conjuntos.

"Acho que é bom para as duas seleções. Portugal e o Fernando Santos quererão testar algumas dinâmicas, ideias ou alguma relação que queira estabelecer na equipa, talvez por ter Gana no grupo e esta Nigéria ter capacidade, jogadores e potencial para desafiar Portugal. Para nós, queremos estar no top de África e o desafio é ganharmos a próxima Taça das Nações Africanas", estabeleceu de imediato.

Apesar de reconhecer favoritismo a Portugal, José Peseiro disse que a Nigéria jogará com "ambição de jogar bem e vencer, sempre".

"Temos de jogar e não procuramos fazê-lo com seleções de menor qualidade. As possibilidades são menores, mas é um jogo e queremos jogar para vencer. Não sei que equipa o Fernando Santos vai apresentar, se irá testar o 'onze' titular que vai alinhar contra Gana ou se vai testar outros jogadores com menos tempo de jogo", disse o técnico das 'Super Águias'.

José Peseiro deu conta de uma Nigéria ambiciosa, mas ainda em construção:"Uma seleção constrói-se com todos os comportamentos, fora e dentro do campo e é isso que pretendemos. Esse é o objetivo, fazer um bom jogo e, se uma seleção ambiciona ganhar algo em África, tem de desenvolver competências, tem de defender bem, mas também atacar bem. Estamos a jogar contra uma das melhores equipas do mundo, não será fácil".

"Podemos fazer um bom jogo, o Cristiano Ronaldo não joga, assim como não joga o Victor Osimhen, grandes jogadores. Queremos que o Ronaldo esteja a top para a nossa seleção, é um dos melhores jogadores de todos os tempos, o melhor marcador português de todos os tempos, um batedor de recordes, podíamos estar aqui a contar todos os recordes que ele bateu. Portugal é uma equipa muito forte sem o Cristiano e ainda mais forte com o Cristiano", comentou.

Presente na conferência de imprensa, o capitão nigeriano, o defesa William Troost-Ekong, reconheceu estar perante "uma grande oportunidade", assumindo que Portugal "é das melhores equipas do mundo".

"Penso que é desapontante não estarmos no Mundial, mas isso já está para trás das nossas costas. Claro que será uma boa medida para ver onde poderemos vir a estar, Portugal é muito boa equipa e será um teste muito bom para nós, tem uma equipa fantásticamesmo sem Cristiano Ronaldo, não nos focamos num só jogador, é uma grande equipa", caraterizou Troost-Ekong, de 29 anos.

O jogo de preparação entre Portugal e Nigéria está agendado para quinta-feira, às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

RBYR // VR

Lusa/Fim