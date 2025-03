"Todos sabem a pessoa que sou. Todos conhecem os meus defeitos, mas este não é um deles. É o oposto. O mais importante é que todos sabem como sou, atacarem-me e acusarem-me de racista foi uma má opção", comentou o treinador português.

Mourinho, treinador do Fenerbahçe, falou do assunto em entrevista à Sky Sports, depois de ser acusado de racista pelo Galatasaray, ao referir em conferência de imprensa, após o dérbi entre as duas equipas, que os jogadores do rival "saltavam como macacos".

"No banco do Galatasaray saltavam como macacos a cada decisão acertada", disse o treinador no final do dérbi, o que lhe valeu uma suspensão de quatro jogos.

Na entrevista, José Mourinho, que vai pedir uma indemnização de cerca de 50.000 euros, por danos e prejuízos, disse ainda que quem o atacou não foi muito inteligente, por desconhecer o seu passado.

"Não conhecem as minhas ligações a África, às suas gentes, aos seus jogadores e às associações de solidariedade. Em lugar de me atingirem, é-lhes devolvido como um 'boomerang'", acrescentou o português, que recebeu a solidariedade de jogadores como Didier Drogba e Michael Essien.

Drogba, que brilhou no Chelsea sob o comando de Mourinho, veio a público defender o antigo treinador: "Digo que conheço o José há vários anos e que ele não é racista e a história (passada e recente) está aí para o provar. Como é que o meu 'pai' poderia ser racista?", questionou o antigo avançado costa-marfinense.

RPM // AO

Lusa/Fim