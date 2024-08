Em Istambul, com 50 mil adeptos nas bancadas para 'receber' Mourinho, o veterano avançado bósnio, de 38 anos, fez o único tento da partida, aos 34 minutos, e garantiu o triunfo ao técnico português.

Logo na primeira jornada da Liga turca, ainda antes do lance do golo, Mourinho acabou 'amarelado' por entrar numa disputa acesa com o árbitro principal da partida e também com o quarto árbitro.

Após a vitória na primeira ronda da prova, o próximo desafio do Fenerbahçe e de Mourinho é na terça-feira com a receção ao Lille, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois do desaire por 2-1 no primeiro confronto em França.

