Na rede social X (anterior Twitter), o AS Roma acrescenta que serão comunicadas em breve mais atualizações sobre as novas orientações técnicas na equipa principal de futebol.

"Gostaríamos de agradecer ao José em nome de todos nós da AS Roma pela sua paixão e esforços desde a sua chegada ao clube", afirmaram Dan e Ryan Friedkin, os empresários donos do clube, num comunicado publicado no 'site' do AS Roma.

Na mesma nota, os responsáveis acrescentam: "Teremos sempre boas recordações da sua passagem pela Roma, mas acreditamos que uma mudança imediata é do interesse do clube. Desejamos ao José e aos seus assistentes tudo de melhor nos seus empreendimentos futuros".

O treinador português liderou a equipa na vitória da Liga Conferência em Tirana, em 25 de maio de 2022, e na final da Liga Europa, em Budapeste, na temporada passada.

