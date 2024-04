"Antevejo um jogo extremamente difícil. Sabemos o momento que o adversário passa, vem de uma vitória [2-1] no Dragão com o FC Porto. Sabemos também o ambiente que representa e a euforia que os adeptos do Vitória de Guimarães têm neste momento. Tudo isso, nós temos que saber contornar e, acima de tudo, percebermos que vai ser um jogo de grande exigência em todos os aspetos", antecipou José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.

O técnico considerou que o Vitória "está a fazer um bom campeonato, dentro daquilo" que são os seus objetivos.

"É, sem dúvida, um grande clube, com uma dimensão maior, que está entre os cinco primeiros deste campeonato. Está a fazer um bom campeonato, a lutar por objetivos ambiciosos, e tem feito bons jogos e obtido boas vitórias", apontou.

José Mota lembrou que "todos os clubes que têm defrontado o Vitória de Guimarães, nomeadamente no Afonso Henriques, têm muitas dificuldades", sustentando que o Farense tem de pôr em prática o que faz de bom para responder à altura.

"O que nós pretendemos é perceber essas mais-valias que tem tido o Vitória de Guimarães, mas também pormos em prática aquilo que eu acho que nós somos bons. Somos uma equipa que tem defrontado todos os adversários com o objetivo de conseguir vitórias, de conseguir pontos. E essa é a nossa intenção. Sabemos que vamos ter um ambiente bom, com estádio cheio, e nós temos de saber usufruir destes momentos", afirmou.

O treinador do Farense pretende ver "um jogo competente, determinado e responsável" da sua equipa, que deve ter "a humildade de entender que é um jogo com um grau de dificuldade elevado".

Na última jornada, o emblema algarvio quebrou um ciclo negativo de nove jogos sem vencer no campeonato, ao vencer na receção ao Boavista (2-0), ganhando motivação para a reta final da prova, na luta pela manutenção.

"Faltam seis jornadas, que vão ser muito disputadas, com adversários ainda com grandes objetivos, de lugares cimeiros ou de lutarem pela manutenção. E vão ser jogos extremamente difíceis", frisou.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 56 pontos, recebe no sábado, às 15:30, o Farense, 10.º, com 30, em jogo marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.

EYP // AJO

Lusa/Fim