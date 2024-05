"A ambição é uma palavra de ordem que tivemos durante todo este campeonato e que vamos manter", disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio, que garantiu a manutenção na ronda anterior, após o triunfo sobre o Estoril Praia (3-2).

O treinador salientou que o Farense tem "muito a ganhar nestes dois últimos jogos" do campeonato, "não só individualmente, como em termos coletivos", e quer "continuar a ser uma equipa finalizadora", com um objetivo concreto na sua mira.

"Queremos continuar a marcar golos. Para vencermos este jogo temos de os fazer, para batermos o recorde do Farense [numa só época] na I Liga, que é de 46 golos [em 1990/91]. Neste momento, temos 45", apontou.

José Mota quer ainda que a sua equipa continue a demonstrar a "competência muito grande" e os "comportamentos muito bons ao nível de modelo de jogo" exibidos ao longo da temporada.

O técnico do Farense recordou que o Gil Vicente "também está num bom momento, não perde há três jogos", além de ainda estar a lutar para fugir ao 16.º lugar, que obriga ao play-off de manutenção.

"Espero um jogo com um Gil [Vicente] forte, determinado a tentar vencer, e nós cá estamos para demonstrar aquilo que temos feito ao longo do campeonato: uma equipa organizada, desinibida, ambiciosa e com vontade de vencer", concluiu.

Ricardo Velho, Fran Delgado, Artur Jorge e Zé Luís serão ausências por lesão, enquanto Cláudio Falcão cumpre um jogo de castigo.

Gil Vicente, 12.º classificado, com 33 pontos, e Farense, nono, com 37, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

EYP // AMG

Lusa/Fim