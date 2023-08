"Vamos encarar o campeonato com toda a determinação, com toda a vontade e, fundamentalmente, com toda a ambição. Este é o primeiro jogo de um campeonato extremamente competitivo, extremamente difícil, mas penso que vamos dar uma boa resposta e vamos ter capacidade de confrontar os nossos adversários com ambição, com qualidade, com bons jogos e boas vitórias", prometeu José Mota, na antevisão à partida da primeira jornada, divulgada nas redes sociais dos algarvios.

O recém-promovido Farense, que leva uma série de 19 jogos oficiais sem perder no Estádio de São Luís, quer dar sequência ao ciclo de oito vitórias consecutivas nas últimas oito jornadas da II Liga, com as quais garantiu o segundo lugar.

"Com o apoio do nosso público, a jogar na nossa casa, vamos tentar continuar na senda dos bons resultados, de não perder no São Luís, como aconteceu na época passada e também tentarmos dar continuidade a uma sequência de 10 vitórias que temos tido já desde a época passada", frisou o técnico.

O Farense iniciou a temporada com um empate (1-1) no tempo regulamentar diante do Moreirense, ultrapassado no desempate por grandes penalidades (4-3), seguido de uma vitória (3-2) sobre a Oliveirense, em jogos da Taça da Liga.

"Tudo fizemos para estar em boas condições, quer físicas quer emocionais, para chegarmos a este jogo em condições de o disputarmos, em condições de tentarmos vencer. Esse é o nosso grande objetivo", referiu José Mota.

O treinador do Farense espera também "uma grande envolvência, uma grande motivação" dos adeptos, que estão de volta ao Estádio de São Luís em jogos de I Liga, o que não aconteceu na época 2020/21, a última presença dos algarvios na elite, devido à pandemia de covid-19.

"Estamos conscientes de que as gentes de Faro, as gentes do Algarve, os sócios, os adeptos, todos aqueles que gostam de futebol estão ansiosos por ver o Farense, por ver a equipa jogar, por incentivar os nossos jogadores. E nós sabemos perfeitamente aquilo que temos de lhes dar", acrescentou.

Sobre o Casa Pia, José Mota considerou que se trata de "um adversário de grande valor, com experiência e com grande estabilidade".

"Já tem um entrosamento de alguns anos, ou seja, com os mesmos técnicos, com muitos destes jogadores. Tem tido uma estabilidade muito grande, ao longo destes anos. São conhecedores da forma de atuar da I Liga, com jogadores muito experientes. Vai exigir muito de nós para o ultrapassarmos", sublinhou.

O Farense e o Casa Pia defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo com arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.

EYP // MO

Lusa/fim