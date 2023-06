O candidato único neste ato eleitoral intercalar, rende no cargo Mário Costa, que apresentou a demissão na sequência de uma investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) à academia de futebol, que o ex-dirigente está ligado, por suspeitas de tráfico de seres humanos.

José Mendes, que logo após a votação, realizada na sede do organismo, no Porto, tomou posse das novas funções, disse abraçar o cargo com "enorme responsabilidade".

"A comunidade que se desenvolve em torno da LPFP, nomeadamente os seus clubes associados, partilha de um quadro nuclear de valores bem expresso nos seus estatutos, como a legalidade, a ética, a lealdade e a verdade desportiva. É por isso que integrar este grande movimento do futebol português é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade", disse, através de comunicado, o novo presidente da assembleia geral da Liga.

O dirigente, de 61 anos, já desempenhou estas mesmas funções na LPFP entre 2014 e 2015, fazendo a passagem entre as lideranças de Luís Duque e Pedro Proença, mas reconheceu que o organismo tem, atualmente, uma "realidade bem diferente" daquela que conheceu, há oitos anos.

"[A LPFP] Tornou-se mais profissional, transparente, funcional e sustentável. O seu modelo de governação é inclusivo e beneficia da entrega e do compromisso dos clubes, quer na direção, quer nas assembleias gerais. Acompanha e estimula o extraordinário acréscimo de qualidade do nosso futebol", disse José Mendes.

O novo líder da assembleia geral da Liga elegeu a "transparência" e a normalização do "escrutínio permanente" como conceitos chave para o período remanescente do seu mandato, correspondente ao quadriénio 2023-27.

"Integrar os órgãos sociais da Liga Portugal é aceitar fazer parte de um projeto mobilizador, que envolve todo um setor económico relevante, uma atividade de excelência internacional e uma responsabilidade para com um público que atravessa toda a sociedade portuguesa", acrescentou.

Nem os resultados do ato eleitoral, nem as sociedades desportivas que participaram no mesmo foram divulgados pela LPFP, mas a Lusa constatou no local que participaram no sufrágio representantes do Benfica, FC Porto e Sporting, assim como alguns presidentes de outros clubes da I e II Liga.

José Mendes, que tem formação académica na área da engenharia civil, é professor catedrático na Universidade do Minho, tendo ainda desempenhado funções no Governo, como secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, do Ambiente, e do Planeamento, sendo também deputado da Assembleia da República.

JPYG // AJO

Lusa/fim