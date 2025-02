Em comunicado, o organismo, que tutela o desporto paralímpico e surdolímpico em Portugal, refere que o prazo para entrega de candidaturas aos órgãos sociais terminou na segunda-feira, tendo sido entregue "uma lista candidata, que é encabeçada pelo atual presidente José Manuel Lourenço e que foi submetida à Comissão Eleitoral para apreciação".

"Até ao dia 20 de fevereiro, a Comissão Eleitoral irá pronunciar-se sobre a admissão da referida lista aos membros ordinários e extraordinários e aos titulares dos órgãos do CPP", indica o comunicado, acrescentando que as eleições estão marcadas para 18 de março, no auditório da sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA).

José Lourenço, que cumpre o segundo mandato na liderança do CPP, anunciou em janeiro passado a intenção de se recandidatar, garantindo que o principal objetivo continua a ser "fazer mais e melhor, num trabalho alicerçado na inovação e no conhecimento, para que a inclusão e a excelência desportiva sejam a realidade para todos os atletas paralímpicos e surdolímpicos".

O atual presidente foi eleito para um primeiro mandato em março de 2017 e reeleito em março de 2022, depois de o ato eleitoral previsto para 2021 ter sido adiado devido à pandemia de covid-19.

Criado em 2008, o CPP, cujos estatutos não aludem à limitação de mandatos, foi presidido por Humberto Santos, que deixou o cargo em janeiro de 2017 e foi substituído durante três meses por Fausto Pereira, entretanto derrotado por José Lourenço nas eleições de março desse ano.

A estrutura diretiva do CPP é composta por cinco vice-presidentes, dois vogais, um secretário-geral e um tesoureiro.

AO // MO

Lusa/Fim