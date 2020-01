José Ignacio Cornejo: “Deixa-nos um grande piloto” O piloto da Honda, José Ignacio Cornejo expressou a sua tristeza pela partida de Paulo Gonçalves, que já partilhou consigo a mesma equipa. desporto MotoSport desporto/jose-ignacio-cornejo-deixa-nos-um-grande_5e1b6cd3173a6f1c316b2d03





O piloto da Honda, José Ignacio Cornejo expressou a sua tristeza pela partida de Paulo Gonçalves, que já partilhou consigo a mesma equipa.

“Hoje é um daqueles dias que nunca esperamos que cheguem. Deixa-nos um grande piloto e uma pessoa ainda maior. Descansa em paz Paulinho, vamos ter muitas saudades tuas. Muita força para a tua família e para todos aqueles que te são próximos e, em especial, para a tua esposa e filhos”.

O piloto chileno relembrou a lenda do Dakar e do Rally Cross-Country, salientando ainda o cancelamento da etapa de amanhã em memória do piloto português.

Foto: Instagram José Ignacio Cornejo