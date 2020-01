José Ignacio Cornejo, Dakar 2020: “Estou muito feliz com a forma como decorreu todo o rally” O piloto da Monster Energy Honda alcançou duas vitórias em etapas, que lhe garantiram o quarto lugar na classificação geral. desporto MotoSport desporto/jose-ignacio-cornejo-dakar-2020-estou-muito_5e242916281deb1beb17ce3b







“A última etapa foi curta mas intensa. Lutei com o Walkner e o Luciano Benavides que começaram à minha frente. Eu comecei a especial muito concentrado, tentando reduzir o tempo. No final, não cometi nenhum erro, consegui vencer a etapa 12 do Dakar e assim terminar em quarto lugar na classificação geral”, avançou o piloto chileno.

Durante grande parte da prova, “Nacho” Cornejo marcou presença no top cinco da geral, o que lhe permitiu conquistar o seu melhor resultado de sempre, entre as suas três participações anteriores.

“Estou muito feliz com a forma como decorreu todo o rally. A equipa finalmente conseguiu a vitória que estávamos à procura depois de tantos anos. Estou muito contente com toda a equipa, eles trabalharam mesmo no duro”, disse José Ignacio Cornejo que, até ao momento, tinha como melhor resultado um oitavo lugar na edição do ano passado.

Foto: Monster Energy Honda