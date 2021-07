O experiente central, de 37 anos, estava sem vínculo desde o final do mês passado, quando terminou a ligação ao Lille, tendo agora acertado o acordo para cumprir mais uma época -- a quarta -- ao serviço dos 'dogues', pelos quais alinha desde 2018.

"Estou muito feliz por continuar esta aventura com o Lille. Agradeço ao presidente, pela confiança, e não posso esquecer os adeptos, que sempre me apoiaram e enviaram várias mensagens de apreço. Vou continuar a dar tudo pelo Lille", afirmou o 'capitão' do Lille, em declarações reproduzidas na página do clube.

Por seu lado, o presidente do campeão francês, Olivier Létang, manifestou-se "muito feliz" com a renovação do defesa luso, considerando tratar-se de "um grande profissional, líder muito experiente, homem com grandes valores, pilar do balneário e um dos grandes obreiros da conquista do título" da última época.

José Fonte, que recentemente representou Portugal no Euro2020, esteve em destaque na temporada transata, ajudando o Lille a sagrar-se campeão francês 10 anos depois, de tal forma que foi escolhido para integrar o 'onze' ideal da última edição da Ligue 1.

Além de Fonte, os 'dogues' contam no plantel com outros três jogadores portugueses: Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.

