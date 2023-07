Campeão europeu em 2016, o defesa central, de 39 anos, regressa assim a Portugal, 16 anos depois de ter iniciado a sua carreira no estrangeiro, com passagens por Crystal Palace, Southampton, West Ham e Dalian Pro, além do Lille.

José Fonte, que soma 50 internacionalizações por Portugal, foi formado no Sporting, mas nunca representou a equipa principal dos 'leões' passando depois por Felgueiras, Vitória de Setúbal, antes de ser emprestado pelo Benfica ao Paços de Ferreira e ao Estrela da Amadora.

Na sua página oficial, o Sporting de Braga indica que o jogador, que vai juntar-se de imediato ao grupo liderado por Artur Jorge, e destaca as suas "qualidades técnicas e táticas, mas também o perfil de liderança que sempre evidenciou".

