"O Estrela que jogou contra o Cristiano Bacci [no Boavista] não é o mesmo Estrela, ainda não estávamos cá nós [atual equipa técnica], da mesma maneira que não vai ser o mesmo Moreirense que nós recebemos", comparou o técnico, em antevisão ao jogo de domingo, e questionado sobre um possível conhecimento sobre o treinador adversário, que se estreará ao comando dos cónegos mas já visitou a Reboleira como treinador dos 'axadrezados', em setembro de 2024.

Antes de viajar rumo ao Minho, ainda na sala de conferências do Estádio José Gomes, na Amadora, José Faria recordou que, na primeira volta do campeonato, "o jogo contra o Moreirense foi o primeiro" da atual equipa técnica aos comandos do conjunto amadorense e, sublinha o treinador, "desde a sexta jornada até aqui o Moreirense tem feito um campeonato equilibrado".

O técnico de 38 anos reiterou que "todos os pontos contam agora", realçando "que o ponto é importante em todos os jogos", pelo que a igualdade alcançada frente ao Santa Clara, na jornada anterior, deverá ser encarada como positiva.

"Foi um resultado positivo que tivemos, mas queríamos ganhar. Jogámos em casa, achámos que tivemos a capacidade de ser rigorosos, de fazer coisas boas -- intensidade e critério para poder fazer um bom jogo", salientou ainda.

O treinador anunciou que o médio Amine Oudrhiri "está fora" da partida devido a problemas físicos, juntando-se aos também lesionados Issiar Dramé, Léo Cordeiro, Mamede no lote de indisponíveis, que ainda inclui Manuel Keliano por motivos disciplinares após ter visto o quinto amarelo na partida frente ao Santa Clara.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado com 21 pontos, defronta o Moreirense, 11.º com 26, na 24.ª jornada da I Liga, no domingo, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

