Depois da apresentação do calendário do Mundial de Motocross de 2021, Águeda tem já uma data definida para a realização foi Grande Prémio de Portugal.

Será no dia 9 de Maio que a caravana do MXGP passará no Crossódromo Internacional de Águeda para a terceira ronda do campeonato.

José Brenha, presidente do Águeda Action Club, afirmou que “este ano tem sido particularmente difícil e esperemos que as coisas melhorem progressivamente. Apesar do cancelamento este ano, a INFRONT tem total confiança no ACTIB e a realidade é que vamos começar já a preparar o regresso da competição ao ‘Casarão’.”

“Tivemos vários investimentos, canalizamos esforços para o MXGP e queremos voltar a ter em 2021, uma enorme moldura humana e uma grande corrida” acrescentou o dirigente do ACTIB.

Águeda é sempre uma das provas mais apreciadas por pilotos e equipas do Mundial de Motocross, por isso mal podemos esperar pelo regresso do MXGP à capital da modalidade no nosso país!

(Foto: ACTIB)