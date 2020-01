Jos Verstappen: “O Max é o meu projeto de vida…” Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, Jos Verstappen, pai e manager de Max Verstappen é de opinião que depois da Red Bull ter levado o seu filho para a Fórmula 1, seja com esta equipa que o piloto vai tentar ser Campeão do Mundo de Fórmula 1. Depois de muito se falar da possível desporto AutoSport desporto/jos-verstappen-o-max-e-o-meu-projeto-de-vida_5e16f8c0fc58531c1bc4aa6a





Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, Jos Verstappen, pai e manager de Max Verstappen é de opinião que depois da Red Bull ter levado o seu filho para a Fórmula 1, seja com esta equipa que o piloto vai tentar ser Campeão do Mundo de Fórmula 1.

Depois de muito se falar da possível ida para a Mercedes do jovem Verstappen, já que a Red Bull não tem estado nos últimos anos, em condições de lutar pelos títulos, o jovem de 22 anos assinou recentemente um contrato que se diz de 64 milhões de dólares por quatro anos, com a clã Verstappen a colocar toda a sua confiança no que a Red Bull e a Honda podem fazer nos próximos anos:

“A Red Bull deu ao Max a oportunidade de ir para a Fórmula 1 em 2015, por isso, para nós seria muito bom ter sucesso com essa equipa”. Começou por dizer Jos Verstappen, que colocou um acento tónico numa questão que é importante: “Para o ano há novas regras na Fórmula 1 e para o Max é importante que esteja totalmente envolvido nos preparativos. Sabemos o que a equipa está a fazer, não apenas para esta temporada de 2020, mas também para os novos carros de 2021 e é muito bom estar envolvido nisso. É muito importante o facto do Max se sentir em casa na Red Bull. Ele tem toda a confiança neles para os próximos anos”, disse Jos Verstappen que na mesma entrevista falou também um pouco de si. Quando foi questionado pelo facto de, ao contrário de muitos pilotos da sua geração, que continuaram as suas carreiras noutras disciplinas do desporto motorizado, Jos Verstappen explicou que apesar de poder ter continuado a correr, depois de sair da F1, percebeu cedo que o filho tinha vocação para as corridas, e colocou nele todo o seu foco: “O Max (Verstappen) tem sido o meu projeto de vida. Eu quero ganhar com ele, e que ele se torne um campeão. Temos esse objetivo juntos. Sempre achei este tempo todo que tenho passado com o Max muito mais divertido do que eventualmente seria a minha própria carreira. Acho que quando se pode conseguir algo assim com o próprio filho, é muito mais intenso do que quando o fazemos por nós. Na verdade, eu fiz mais pela carreira do Max do que pela minha”, disse Verstappen pai…

E não é de agora que Max Verstappen agradece o que o pai tem feito por ele: “O que ele fez por mim é inacreditável e nunca poderei agradecer-lhe o suficiente pelo que ele tem feito. Claro que há muitos pais que fazem muito pelos seus filhos mas da forma intensiva que o meu pai fez por mim? Eu não conseguiria mencionar tudo o que ele fez ao longo destes anos todos”, disse Max Verstappen.