Os belgas assinalam as passagens de Jorge Simão, de 44 anos, por Sporting de Braga e Boavista em Portugal e pelos sauditas do Al Fahya, referindo ainda que o treinador português contará no Mouscron com os seus dois adjuntos, Leandro Morais e Gilberto Andrade.

"O seu contrato é válido até final da época", adianta o clube.

Jorge Simão chega ao Mouscron, equipa em que joga o português Xadas, para substituir o luso-francês Fernando da Cruz, que saiu após nove jogos e sem que tenha vencido para o campeonato, com seis derrotas e três empates.

Um cenário que deixou o Mouscron no 18.º e último lugar da Liga belga.

